400 Hunde und über 430 Katzen haben im vergangenen Jahr ein neues Zuhause gefunden.

Nach zwei Jahren Corona-Krise, endet mit 2022 ein weiteres turbulentes Jahr, geprägt von dem Krieg in der Ukraine und massiven Kostensteigerungen. Österreichs größtes Tierheim in Vösendorf lässt das Jahr Revue passieren und schaut auf turbulente Ereignisse, tolle Events, spannende Tiere, großartige Happy Ends aber auch traurige Abschiede zurück.

Full House auch im Jahr 2022

Wie in den Jahren zuvor, hatten die Tierpfleger:innen von Tierschutz Austria auch 2022 alle Hände voll zu tun. 1.822 Haustiere, 1.948 Wildtiere, 458 Ziervögel, 19 Huftiere und 70 Reptilien fanden im vergangenen Jahr ein vorübergehendes Zuhause im Tierschutzhaus Vösendorf. 137 Hunde, 174 Katzen und 591 Kleintiere – darunter Kaninchen, Meerschweinchen, Chinchillas uvm. – wurden von ihren Besitzern abgeben. Zudem kamen 58 Hunde, 172 Katzen und 79 Kleintiere als Fundtiere nach Vösendorf. Insgesamt konnten jedoch mehr als 3.000 Tiere in ein neues liebevolles Zuhause ziehen oder wieder zurück in die Natur entlassen werden.

Nadica

Zu den schönsten Geschichten des vergangenen Jahres zählt gleich zu Beginn 2022 das Happy End von Notfellchen Nadica. In ihrem Heimatland Kroatien wurde sie misshandelt sowie verletzt im Müll gefunden und konnte durch eine Verengung des Nervenkanals ihre Hinterbeine nicht zum Gehen benutzen. Trotz ihres Rollis – den sie als Gehilfe benötigt – ist Nadica nicht aufzuhalten und liebt es mit ihrem neuen Herzensmensch – Tierpflegerin Sonja, die Nadica adoptierte – zu spielen und spazieren zu gehen.

Nicolai

Unter dem Slogan „Das Wunder von Vösendorf“ fand der American Staffordshire Terrier Mix Nicolai nach 13 Jahre im Tierschutzhaus eine neue liebevoll Familie. Mit knapp einem Jahr wurde Nicolai damals ausgesetzt gefunden – eine Erfahrung, die ihn bis heute prägt. Nicolai fiel es immer schwer, Vertrauen zu Menschen zu fassen, bis eine langjährige Patin sich ihm annahm und entschloss den betagten Rüden zu adoptieren.

Rocky

Zudem fand auch Langsitzer Rocky nach 10 Jahren bei Tierschutz Austria eine neue Familie. Mit etwas über einem Jahr kam der damalige Junghund am 23.12.2012, also einen Tag vor Weihnachten, im Tierschutzhaus Vösendorf an. Rocky wurde über eine Eigentümerabgabe an Tierschutz Austria übergeben, nachdem er sich mit dem zweiten Hund der Familie nicht verstand. Mittlerweile ist das Antreffen eines anderen Vierbeiners beim Spazierengehen eine Leichtigkeit für Rocky. Zuletzt war er außerdem auch bei vielen Kindern, als beliebter Teilnehmer des Shelter-Buddy-Leseprogramms, heiß begehrt. Genau 10 Jahre später, kurz vor Weihnachten durfte der hübsche Rüde in sein neues Zuhause ziehen.



Neben vielen herzzerreißenden Glückgeschichten mussten sich die Tierpfleger:innen und Pat:innen leider auch von einigen verstorbenen Schützlingen verabschieden, unter anderem Social-Media Ikone Galli, Hundedame Annie-Sue und Stubentiger Kokosbusserl.



Tolle Veranstaltungen und wichtige Petitionen

Nach zwei Jahren eingeschränkter Veranstaltungsmöglichkeit konnten endlich wieder tolle Events und Projekte, wie das legändere Sommerkabarett oder die Shelter-Buddy-Lesestunde, stattfinden. Zudem wurden 2022 neben der Petition für ein Fahrverbot ab 30 Grad sowie eine generelle Verlegung von Fiaker-Strecken fern der Wiener Innenstadt, einige andere Petitionen zum Wohl der Tiere und Umwelt gestartet: Unterzeichnen auch Sie die Petitionen auf tierschutz-austria.at.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 05. Februar 2023, hier in voller Länge sehen.



Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 12. Februar 2023, 18:30 Uhr.