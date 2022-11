Eines der bekanntesten Gütesiegel bei Lebensmittel in Österreich ist das AMA-Gütesiegel. Da es kaum über die gesetzlichen Kriterien hinausgeht ist es aus Tierschutzsicht völlig ungenügend.

Erlaubt sind Vollspaltenböden und betäubungslose Ferkelkastration, es gibt keine verpflichtende Einstreu oder Auslauf bzw. einen Außenklimabereich.

Das für österreichisches Schweinefleisch am häufigsten verwendete AMA-Gütesiegel geht über die gesetzlichen Vorgaben zur Schweinehaltung kaum hinaus. Bio Austria sowie auch das AMA-Biosiegel und AMA+Tierwohl bedeuten Verbesserungen fürs Tier, wenn auch keine hohen Tierwohl-Standards in allen Bereichen. VIER PFOTEN hat zusammen mit dem Konsumentenschutz der AK Oberösterreich verschiedene Kennzeichnungen von Schweinefleisch unter die Lupe genommen.

© VIER PFOTEN | Arbeiterkammer Oberösterreich

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Vollspaltenböden zwar in der Bio-Haltung, bei AMA+Tierwohl und weiteren untersuchten Tierwohlsiegel verboten sind, jedoch betrifft das nur zwei Prozent der Schweine in Österreich. Alarmierend ist, dass die betäubungslose Ferkelkastration auch in der Bio-Haltung noch nicht explizit verboten ist. Alleine die Tierwohl-Gütesiegel „Tierwohl verbessert“ und „Tierwohl-kontrolliert“ der Gesellschaft Zukunft Tierwohl und „Tierschutz-kontrolliert“ von VIER PFOTEN schließen diese grausame Praxis aus. Das AMA-Gütesiegel garantiert weder Auslauf, Stroheinstreu und auch keine jährliche Kontrolle der Haltung. Auch Gentechnikfreies Futter wird nicht garantiert.

© VIER PFOTEN | Arbeiterkammer Oberösterreich

Die meisten Tierwohlgütesiegel garantieren Tierwohl-Standards nur bei der Haltung und inkludieren weder Transport noch die Schlachtung, obwohl gerade diese sehr heikel sind und erhebliche Stressfaktoren für die Tiere darstellen. Beim „Tierschutz-kontrolliert“-Gütesiegel werden neben Tierwohl-Kriterien bei der Haltung daher auch strenge Richtlinien beim Transport und der Schlachtung gefordert und kontrolliert.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 06. November 2022, hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 13. November 2022, 18:30 Uhr.