Vorzeigeprojekt für ethischen Tourismus und Tierschutz

Nach einem einjährigen Umbau hat VIER PFOTEN sein LIONSROCK Großkatzenschutzzentrum in der Nähe von Bethlehem, Südafrika, für Besucher:innen wiedereröffnet. LIONSROCK wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie im Jahr 2021 geschlossen – nach den umfassenden Umbauarbeiten erwartet die Besucher:innen nun ein völlig neues Konzept.

„Die Wiedereröffnung von LIONSROCK ist ein wichtiger Teil der Arbeit von VIER PFOTEN für den weltweiten Tierschutz. Das komplett neue Besucherkonzept rückt dabei den ethischen Tourismus ins Zentrum. So haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, Einblicke in das Leben unserer geretteten Tiere zu gewinnen. Die wichtige Arbeit in Südafrika soll helfen, die Arbeit von VIER PFOTEN auf der ganzen Welt bekannt zu machen", sagt Josef Pfabigan, Vorstandsvorsitzender von VIER PFOTEN.



Carsten Hertwig, Leiter der Abteilung für Nachhaltige Tierschutzzentren bei VIER PFOTEN, ergänzt: „Die Wiedereröffnung markiert einen kompletten Paradigmenwechsel von der traditionellen Ausrichtung auf Tourismus und Gastfreundschaft hin zum Tierschutz, dem Kernanliegen von VIER PFOTEN. Es wird auch einen neuen Schwerpunkt auf Bildung geben, sowohl in der Gestaltung der Unterkünfte als auch im Inhalt der Touren.“

Die Besucher:innen können an geführten Touren im LIONSROCK-Safari-Fahrzeug teilnehmen und auch die Fütterungen beobachten. Eine Besonderheit ist eine Luftbrücke und eine Plattform, von der aus man das Tierschutzzentrum aus der Vogelperspektive betrachten kann.

Das neue LIONSROCK-Konzept umfasst verschiedene Touren für Tagesbesucher:innen, lehrreiche Gästepakete und Special-Interest-Pakete. Ein „Animal Welfare Academy"-Programm sowie ein Freiwilligen- und Praktikant:innenprogramm sind derzeit in der Entwicklung.

Aufklärung und Information der Besucher:innen

„Unabhängig davon, ob ein Besuch zwei Stunden oder sieben Tage dauert, werden die Besucherinnen und Besucher mehr über den Tierschutz, die Bedeutung der Rettung von Wildtieren vor der Ausbeutung durch den Menschen und die harte Arbeit und sorgfältige Planung, die täglich in einem Schutzzentrum für Großkatzen stattfindet, erfahren. Wir hoffen, dass diese Erfahrung die Menschen dazu bewegt, ihr tägliches Leben auf nachhaltige Weise zu verändern und ein wenig bewusster zu leben. Die wahre Schönheit von LIONSROCK werden immer unsere geretteten Großkatzen in ihren artgemäßen Gehegen und die frei lebenden Tiere auf dem umliegenden Land sein. Ihre Einzigartigkeit bleibt unübertroffen", sagt Hertwig.

Ein Zuhause für über 100 gerettete Großkatzen in Südafrika

Das LIONSROCK Großkatzenschutzzentrum beherbergt derzeit 111 gerettete Großkatzen, darunter Löwen, Tiger und Leoparden. Sie wurden aus privater Haltung, Zirkussen, Zoos oder Konfliktgebieten in Argentinien, Österreich, Bulgarien, der Demokratischen Republik Kongo, Frankreich, Gaza, Deutschland, Irak, Jordanien, Rumänien, Serbien, Südafrika, Spanien, Syrien und den Niederlanden gerettet.

Im November 2006 übernahm VIER PFOTEN das ehemalige Wildgehege und die Lodge und baute neue Gehege, verbesserte die Infrastruktur und verwandelte sie in ein artgemäßes Zuhause für seine Bewohner. Mit der Übernahme des Geländes rettete VIER PFOTEN auch 25 Löwen, die dort unter unangemessenen Haltungsbedingungen lebten. Die ersten europäischen Löwen kamen im November 2007 aus Österreich und Rumänien nach LIONSROCK. Die jüngsten Neuzugänge vom November 2022 sind zehn Löwen, die aus einer Zuchtanlage in Gauteng in Südafrika gerettet wurden.

Zu LIONSROCK

Das Tierschutzzentrum, das nach einer markanten Felsformation in seinem Zentrum benannt ist, umfasst eine Gesamtfläche von 1.250 Hektar. Die Gehege für die Großkatzen und andere Raubtiere nehmen eine Fläche von 60 Hektar ein. Das Land wird auch von anderen typischen südafrikanischen Tierarten bewohnt.

LIONSROCK ist eines der 13 Wildtierschutzzenren und Kooperationsprojekte, die VIER PFOTEN weltweit führt. Die globale Tierschutzorganisation betreibt außerdem Tierschutzzentren in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Bulgarien, dem Kosovo, der Ukraine, Vietnam und den Niederlanden. Aktuell bieten diese 280 Tieren, darunter Bären und Großkatzen sowie anderen vor menschlicher Ausbeutung geretteten Wildtierarten, ein artgemäßes Zuhause. Im Jahr 2022 begrüßte VIER PFOTEN 250.000 Besucher in seinen Tierschutzzentren.

Mit der Kampagne #BreakTheViciousCycle kämpft VIER PFOTEN für ein Ende des kommerziellen Handels mit allen Großkatzenarten in Südafrika. Unterschreiben auch Sie die Petition, um dieses Anliegen zu unterstützen: https://bit.ly/break-the-vicious-cycle



Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 15. Jänner 2022, hier in voller Länge sehen.



Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 22. Jänner 2023, 18:30 Uhr.