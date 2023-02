Am 6. Februar 2023 haben schwere Erdbeben die türkisch-syrische Grenzregion getroffen.

Auf ein Beben der Stärke 7,8 in den frühen Morgenstunden folgte im Laufe des Tages ein weiteres Beben mit der Stärke 7,5 sowie weitere Nachbeben. Drei Tage später stieg die Zahl der menschlichen Todesopfer auf über 16.000 im türkisch-syrischen Erdbebengebiet. Mittlerweile rechnen die UN mit über 50.000 Erdbeben-Toten. Verschiedene Rettungsteams haben sich unmittelbar auf den Weg in die Katastrophenregion gemacht und sind rund um die Uhr im Einsatz.

Auch PETA Deutschland haben sofort Kontakt zu einer befreundeten ansässigen Tierschutzorganisation aufgenommen und ihre Hilfe angeboten – denn das Leid der Menschen und Tiere in der Region ist unvorstellbar groß.

PETA-Zusammenarbeit mit türkischer TVD

Nach dem schweren Erdbeben am frühen Morgen des 6. Februar und den anschließenden Nachbeben im Osten der Türkei hat PETA direkt die befreundete Tierschutzorganisation Vegan Derneği Türkiye (TVD) kontaktiert und Hilfe angeboten – die Organisation erhielt im Rahmen des PETA Year of Change-Programms schon einmal Unterstützung. PETA steht regelmäßig im Austausch mit der Organisation, die sich unter anderem für die vielen heimatlosen Hunde in der Türkei starkmacht.

Schnelle Hilfe unerlässlich

Das Leid der Tiere und Menschen vor Ort ist unvorstellbar groß: Es ist sehr kalt, die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt, viele der betroffenen Städte sind ohne Strom und immer wieder gab es gefährliche Nachbeben, die weitere Gebäude zum Einsturz brachten und Menschen und Tiere unter sich begruben. Tag und Nacht laufen die Bergungsarbeiten und sowohl Tiere als auch Menschen sind auf jede Hilfe angewiesen: Durch das Erdbeben sind viele Tiere heimatlos geworden, einige sind verletzt, hungern und frieren zwischen den Trümmern. Auch die betroffenen Tiere benötigen jetzt dringend schützende Unterkünfte, medizinische Versorgung und Nahrung und Wasser, um zu überleben.

Mit einer Geldspende unterstützt PETA die befreundete Tierschutzorganisation TVD in der Türkei. Von dem gespendeten Geld soll Tiernahrung für Hunde und Katzen gekauft werden. Aktuell hat die Evakuierung der Tiere oberste Priorität: So wurden mit ersten Spenden ein Fahrzeug sowie Benzin organisiert. Zudem sollen Boxen, Leinen und Näpfe sowie weitere dringend benötigte Hilfsgüter für die vom Erdbeben betroffenen Tiere vor Ort zur Verfügung gestellt werden.

Die Helfer:innen von TVD verteilen die gekauften Materialien und die Nahrung an weitere kleinere Organisationen, die im Krisengebiet aktiv sind und dort rund um die Uhr helfen. Zusätzlich hat PETA USA ausrangierte Pelzmäntel gespendet, um den Opfern des verheerenden Erdbebens in der Türkei zu helfen, von denen viele ohne Strom, Unterkunft oder andere Notwendigkeiten sind, um sich gegen die eisigen Temperaturen zu schützen.

Ausrangierte Pelzmäntel in Krisengebiete senden

„PETA kann die Kaninchen, Nerze, Füchse und andere Tiere, die grausam in Käfigen gehalten oder in Fallen gefangen und wegen ihres Fells qualvoll getötet wurden, nicht wiederbeleben, deshalb schicken wir die Mäntel an notleidende Menschen, die sie wirklich brauchen. Wir ermutigen alle Menschen, ihre Pelze oder pelzbesetzten Mäntel zu spenden, um den einzigen Menschen zu helfen, die einen Grund haben, sie zu tragen.“ So Ingrid Newkirk, PETA-Vorsitzende

Wenn Sie PETA dabei unterstützen möchten, dass gemeinsam mit anderen Tierschutzorganisationen den notleidenden Tieren in der Türkei verstärkt geholfen wird, können Sie dies zielgerichtet mit einer Spende im Rahmen des PETA Global Compassion Fund – so kommt Ihre Spende genau dort an, wo sie dringend benötigt wird.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 19. Februar 2023, hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 26. Februar 2023, 18:30 Uhr.