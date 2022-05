Über 20 Tonnen Futter für Zootiere in der Ukraine

Eine dringend benötigte Hilfe leistet VIER PFOTEN für Zoos in der Ukraine: Um viele Tiere vor dem Verhungern zu bewahren und die verbliebenen Mitarbeiter:innen in den Zoos zu unterstützen, liefert VIER PFOTEN weitere 20 Tonnen Tierfutter in die Ukraine.