Syriens seltene arabische Pferde durch jahrzehntelangen Konflikt dezimiert

Das Arabische Pferd, eine der wertvollsten Pferderassen der Welt, hat in dem vom Krieg verwüsteten Land Syrien einen starken Rückgang seiner Population erlitten. Dies drängte die Menschen zu akuten Maßnahmen um die Tiere vor blutiger Gewalt und Schlachtung zu retten.

Die arabischen Pferde, von denen allgemein angenommen wird, dass sie auf der arabischen Halbinsel entstanden sind, sind bekannt für ihr majestätisches Aussehen, ihre anmutige Haltung und ihren muskulösen Körper. Sie gelten auch vielen Syrern als treuer Begleiter und Symbol für Durchhaltevermögen, Tapferkeit und Sieg.

„Wir lieben Pferde sehr und fühlen uns unwohl, wenn wir auch nur einen Tag ohne Pferde leben. Es hat nichts mit ihrem Geldwert zu tun. Es ist aus Liebe zu ihnen. Wir benennen neugeborene Ponys nach unseren Kindern.“ sagte Maan Jafar, ein Pferdezüchter in Homs im Westen Syriens.

Rückgang der Population durch den Krieg

In Syrien lebten etwa 20.000 Vollblutaraber. Aber jahrelange Konflikte im Land haben das Überleben dieser seltenen Rasse stark bedroht. Sie wurden von Terrororganisationen geplündert, zum Transport von Waffen benutzt oder einfach nur getötet. Die Bevölkerung ist in nur einem Jahrzehnt um drei Viertel geschrumpft.

„Die Terroristen benutzten diese Pferde in den Bergen von Aleppo, und einige wurden in die Türkei geschickt. Sie beförderten Waffen auf den Pferderücken in den Bergen und töteten und aßen sie, wenn sie hungrig waren. Früher hatten wir ungefähr 20.000 arabische Pferde, und letztes Jahr dort Es gab nur 5.000 im ganzen Land, 15.000 gingen im Krieg verloren", sagte Jafar.

Angesichts des tragischen Leidens arabischer Pferde haben Jafar und seine Brüder beschlossen, Maßnahmen zu ergreifen. Manchmal müssen sie die Pferde mehrmals über Nacht umladen, um zu verhindern, dass sie gestohlen oder getötet werden.

Farm zum Schutz der Tiere

Jafar baute 2015 in einem Vorort von Homs eine Farm zum Schutz und für die Zucht von Vollblut-Araberpferden. Jetzt haben sie ungefähr 60 Pferde.

Die Pferdezucht steht jedoch vor neuen Herausforderungen, darunter hohe Futterpreise und erschwerter Zugang zu Tierimpfstoffen als Folge der US-Wirtschaftssanktionen und ihrer Besetzung der wichtigsten Getreideanbaugebiete im Nordosten Syriens.

„Der Krieg hat viele Probleme verursacht. Eines der Hauptprobleme sind die steigenden Futterpreise. Es ist zu exorbitant. Außerdem wurde die nordöstliche Region, das wichtigste Getreideanbaugebiet des Landes, in den letzten 2 Jahren von einer Dürre betroffen", sagte Jafar.

Trotz aller Schwierigkeiten will sich der Züchter weiterhin für den Schutz der Araberpferde einsetzen.

