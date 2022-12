Eine Population der aus Südamerika stammenden Nandus fühlt sich auch in Norddeutschland heimisch und vermehrt sich.

Wer das Land der Nandus besuchen möchte, braucht nicht zwangsläufig den Flieger nach Südamerika zu nehmen. Seit 2000 ist dieser majestätische Vogel auch im nordwestlichen Teil des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern anzutreffen. Die Geschichte der hier lebenden Population ist eine erfolgreiche Flüchtlingsgeschichte. Im Jahr 2000 gelang einigen Tieren der Ausbruch aus einer Liebhaberzucht aus Groß Grönau in der Nähe von Lübeck.

Herkunft

Ihre ursprüngliche Heimat ist in Südamerika, doch die wilden Nandus fühlen sich offensichtlich auch in Norddeutschland wohl. Am Ratzeburger See, an der Grenze von Schleswig-Holstein zu Mecklenburg-Vorpommern, lebt eine wilde Herde von mittlerweile 144 Tieren, wie eine im Oktober durchgeführte Zählung ergab. Dies seien, laut dem Schweriner Umweltministerium, 23 Tiere mehr als noch ein Jahr zuvor.

Damit sei der Bestand der Art gesichert, wie Minister Till Bachaus von der SPD gegenüber der Zeit erklärt. Die Nandus stammen aus einer privaten Haltung bei Groß Görau, aus welcher sie um 2000 herum ausgebrochen waren. Weil sie in Deutschland keine natürlichen Feinde haben, konnten sie sich schnell vermehren. Die Tiere gehören zu den sogenannten Neozoen, das sind Arten, die nach 1492 nach Europa gelangten. Dazu gehören unter anderem der Waschbär, das Nutria, das Damwild, die Regenbogenforelle und der Fasan.

