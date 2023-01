Mit eigenem Strom enorme Kosten sparen!

Für viele Haushalte sind die ständig steigenden Stromrechnungen nicht mehr akzeptabel – und wer weiß, wie weit die Preise in Zukunft noch steigen werden. Wer sich eine Solaranlage auf sein Hausdach stellen will, musste bisher nicht nur viel Geld investieren, sondern auch viel Papierkram erledigen und entsprechend teure Wartungsverträge abschließen.

Durch unser neues Energy-Contracting-Modell versprechen wir Ihnen grünen Strom zur Bestpreisgarantie - ohne Investitionskosten!



Konkret bedeutet dies, dass Sie von uns einen konstant niedrigen Strompreis für die nächsten 20 Jahre garantiert bekommen. Und das Beste ist, unsere Experten kümmern sich um sämtliche Bewilligungen, planen, montieren und warten Ihre Photovoltaikanlage für die nächsten 20 Jahre – und Sie zahlen nichts!

Sie bezahlen nur für den von der Anlage produzierten Strom mit Bestpreisgarantie, sozusagen wie eine Art Miete für die Anlage – und nach 20 Jahren können Sie die Anlage sogar um nur 1,- Euro kaufen.

DIE KEY FACTS IM ÜBERBLICK:

Eigener grüner Strom vor Ort produziert

Die Anlage wird von Experten mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der erneuerbaren Energie geplant und errichtet. Sie beziehen den Strom direkt aus Ihrer Anlage. Dadurch haben Sie maximale Planbarkeit für Ihre Finanzen und werden unabhängig von geopolitischen Einflüssen sowie steigenden Energiepreisen.

Gedeckelter Maximalpreis mit Bestpreisgarantie

Wir fixieren Ihren günstigen Strompreis für 20 Jahre – mit Bestpreisgarantie. Dies bedeutet einerseits, dass Sie nie mehr bezahlen, auch wenn sich der Strompreis verdoppeln würde - und andererseits, dass Ihr Strompreis auch nach unten korrigiert wird, falls Sie einen günstigeren Anbieter mit einem Contracting Modell finden.

Keine Investitionskosten

Unsere Spezialisten kümmern sich um die gesamte Abwicklung, angefangen von Netzverträglichkeitsstudien, über Bewilligungen, individuelle Planung Ihrer Anlage, die Installation und das Service – bis hin zur Wartung Ihrer Anlage in den nächsten 20 Jahren. Für Sie fallen keine Kosten an!

Permanente Kontrolle

Mit der von uns zur Verfügung gestellten App können Sie jederzeit den generierten Strom Ihrer PV-Anlage, den aktuellen Speicherstand und Ihren Stromverbrauch überwachen und über diverse Statistiken abrufen.

Günstiger Strompreis

Sie bezahlen für den Strom aus der zur Verfügung gestellten Photovoltaik Anlage in den nächsten 20 Jahren nur folgende Maximalpreise:

Für Privatkunden:



19,9 Cent/KWH (Preis inkl. MwSt.) oder auf Wunsch …

(Preis inkl. MwSt.) oder auf Wunsch … 25,9 Cent/KWH inklusive Speicher (Preis inkl. MwSt.)

Ein kWp (Kilowatt-Peak) erzeugt durchschnittlich 800 bis 1.000 Kilowatt Strom pro Jahr. Mit dem zusätzlichen Speicher (den wir empfehlen) können Sie z.B. den am Tag durch die Sonnenenergie gewonnenen Strom am Abend nutzen und benötigen keinen oder weniger Strom Ihres derzeitigen Energielieferanten.

Für Unternehmen (mit UID-Nummer):



12,9 Cent/KWH (Netto zzgl. MwSt.)

Eventuell zusätzlich benötigten Strom, welcher nicht aus der Anlage kommt, beziehen Privat- und Firmenkunden weiterhin von Ihrem derzeitigen Stromlieferanten.



Optionale Modelle



Sowohl für Privatkunden als auch für Geschäftskunden, bieten wir Ihnen optional auch gerne den Kauf einer Anlage an.

Für Unternehmen bieten wir zusätzlich ein Dachflächenpachtmodell (ab 1.000 m2) an, wo Sie 15% des generierten Stroms selbst verbrauchen können und mit 5% am Verkauf des Stroms an Ihren Energielieferanten beteiligt sind.

Speziell für Landwirtschaftsunternehmen bieten wir ein Freiflächenpachtmodell ab 1 Hektar an, wo Sie einen attraktiven Fixbetrag pro Hektar und Jahr erhalten.

Bei Interesse am Kauf einer Anlage, oder an unseren Dachflächen- oder Freiflächenpachtmodellen, führen Sie dies bitte im Feld "Anmerkungen" mit der zur Verfügung stehenden Fläche in m2 ein.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles und unverbindliches Angebot für Ihr Gebäude!



