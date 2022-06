Dein perfekter Golfurlaub in Österreich

Wer die kleinsten Fehler macht, gewinnt. Der Sport der Könige liegt absolut im Trend und somit auch alles, was damit zu tun hat… wie auch ein entspannender, aber fordernder Golfurlaub.

Warum sollte man in seinem Urlaub Golf spielen?

Obwohl Golf, nach dem Stabhochsprung, zu den schwersten Sportarten zählt, frönen immer mehr Menschen dieser entspannenden Tätigkeit, weil sie den Kopf frei macht, es trotz langsamer Fortbewegung fordernd ist, man an der frischen Luft ist und sie Körper und Geist fordert und fördert. Das soziale Engagement in der Auseinandersetzung mit sich selbst und teilweise völlig fremden Menschen, spielt ebenfalls eine wesentliche Rolle im Golfsport. Egal ob Profispieler oder Hobbygolfer, ein Golfurlaub wird in jedem Fall eine wunderbare Alternative zum gewohnten Urlauben sein.

Wo kann man im Urlaub Golf spielen?

Das Land Österreich bietet zahlreiche Möglichkeiten herrlich schöne Golfplätze zu besuchen, sein Handicap zu verbessern, und bei toller Kulinarik einen Golftag zu beenden. Egal ob in einem Golfresort in Kärnten, der Steiermark oder in Tirol - in einer netten Pension für Golfsportler in Niederösterreich, Vorarlberg oder dem Burgenland… auf www.oesterreich-hotels.at finden Sie bestimmt die beste Unterkunft für Ihren Golfurlaub.

"Ein Tag ohne Golf ist möglich, aber sinnlos." In diesem Sinne: schönes Spiel!