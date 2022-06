In Frankreich rufen Energiekonzerne die Bevölkerung zum Energiesparen auf. Man appelliere an die Eigenverantwortung. Ziel des Aufrufs ist es, die Gasspeicher für den bevorstehenden Winter auffüllen zu können. Soziale Konflikte sollen so vermieden werden. ORF-Korrespondentin Cornelia Primosch meldet sich aus Frankreich und spricht über die aktuellen Entwicklungen.