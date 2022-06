18 getötete Frauen in 2022

18 Mal wurde 2022 in Österreich bereits eine Frau getötet; ob es in allen Fällen Mord war, wird noch ermittelt. Die Daten der Vergangenheit sprechen indes eine eindeutige Sprache: 319 Frauenmorde von 2010 bis 2020. Fast immer kannten die Opfer ihren Mörder, in 61 Prozent der Fälle stand das Opfer in familiärer Beziehung zu ihrem Mörder. Neun von zehn mal hat ein Mann eine Frau umgebracht. Seit Jahren versucht die Politik des Problems Herr zu werden, doch der Weg ist ein weiter.