Die Lehrkräfte an Österreichs Schulen fehlen. Die Pandemie hat zu zahlreichen Kündigungen geführt, immer weniger Junge steigen in den Beruf ein und eine Pensionierungswelle steht bevor. Darüber hinaus fordert die Lehrergewerkschaften eine Überwachung der Luftqualität an Schulen. So sollen Messgeräte in Klassen und Lehrerzimmern messen, wie hoch die Schadstoffe in der Luft sind.