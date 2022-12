10-Jähriger will andere Kinder aus eiskaltem See retten und stirbt

Bei der Eis-Tragödie im britischen Solihull starben am Montag drei Kinder.

England. Die schrecklichen Szenen spielten sich am Sonntagnachmittag in der Stadt Solihull nahe Birmingham ab: Vier Buben brachen beim Spielen auf einem gefrorenen See ein – drei von ihnen überlebten den Unfall nicht. Der vierte – ein Sechsjähriger – befindet sich weiterhin in kritischem Zustand. Bei den Toten handelt es sich um Jungen im Alter von acht, zehn und elf Jahren.

Drei Kinder spielten auf dem zugefrorenen See und brachen ein. Als der 10-jährige Jack Johnson die Schreie von den drei um ihr Leben kämpfenden Kindern hörte, lief er auf den See um sie zu retten und brach dabei selber ein. "Der zehnjährige Junge ist mein Neffe. Er sah, wie einer durch das Eis brach, rannte los und versuchte, sie zu retten", schreibt Jacks Tante Charlotte McIlmurray online.

"Es bricht uns das Herz zu erfahren, dass er beim Versuch, drei Jungs zu retten, die er nicht kannte, gestorben ist", fügt seine Tante hinzu. Der Bub sei "unglaublich" gewesen, so McIlmurray. Dale Hewitt, ein Freund von Jacks Familie berichtet, dass auch Jacks Opa verzweifelt zum Wasser gerannt sei. Er sei in den See gesprungen, um seinen Enkel und die anderen Kinder zu retten. Fast 15 Minuten sollen die vier Kinder im eiskalten Wasser gewesen sein, bis sie gerettet wurden, schildern Augenzeugen die schreckliche Tragödie.

Buben von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht

Rettungskräfte und Augenzeugen gelang es schließlich die verunglückten Kinder aus dem eiskalten See herauszuziehen. Die Buben wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht, teilte die Polizei am Montag mit. Allerdings konnten drei von ihnen dort nicht mehr gerettet werden.

In Solihull wurde noch am Montagabend eine Mahnwache in Gedenken an die drei Kinder abgehalten. Zahlreiche Kerzen und Blumen wurden in dem Ort aufgestellt. "Es ist so tragisch. Jack war ein liebenswerter Junge“, sagten Nachbarn gegenüber der britischen Zeitung "Daily Mail".

Mahnwache in Gedenken an die drei Kinder abgehalten

Noch am Montagabend wurde in Solihull eine Mahnwache in Gedenken an die drei Kinder abgehalten. Zahlreiche Kerzen und Blumen wurden in dem Ort aufgestellt. „Es ist so tragisch. Jack war ein liebenswerter Junge", sagten Nachbarn der Zeitung "Daily Mail".

In weiten Teilen Großbritanniens sorgen seit Sonntag eiskalte Temperaturen und Schneefall für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Der Flughafen Stansted nordöstlich von London strich am Sonntagabend alle Flüge, weil die Start- und Landebahn verschneit war. Auch an den großen Londoner Airports Heathrow und Gatwick gab es mehrere Absagen. So stand zu wenig Enteisungsflüssigkeit zur Verfügung.