× 100-Meter-Windrad steht lichterloh in Flammen

Ein Windrad steht nach einem Knall in Flammen, Trümmerteile stürzten auf die Straße.

Großeinsatz im deutschen Saarland. Bei Losheim am See geriet ein etwa 100 Meter hohes Windrad in der Nacht auf Donnerstag in Flammen - Trümmerteile stürzten auf die Straße.

© Feuerwehr Losheim am See ×

Wie die BILD berichtet wurde das Windrad-Inferno kurz nach 23 Uhr gemeldet. „Zeugen haben laute Knallgeräusche gehört und Stichflammen gesehen“, so ein Polizeisprecher. Immer wieder stürzten Trümmerteile auf die Straße, die daraufhin gesperrt werden musste.

Die Feuerwehr rückte mit 40 Mann aus, ist aber machtlos. „Aufgrund der Höhe können wir nichts tun, außer das Feuer kontrolliert abbrennen zu lassen“, so ein Sprecher zur BILD: Was den Brand auslöste, ist bisher nicht bekannt.