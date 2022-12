× 16 Meter hohes Aquarium in Hotel explodiert: Zwei Verletzte

Berlin. Ein Großaquarium im Sea Life nahe dem Berliner Dom mit 1.000 Kubikmetern Wasser und 1.500 Fischen ist geplatzt. Dabei wurden Freitagfrüh Teile des umgebenden Hotels zerstört. Hinweise auf einen Anschlag gab es laut Polizei nicht. Zwei Menschen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Bei der Feuerwehr war um 5.43 Uhr der Alarm eines automatischen Feuermelders in dem Hotel eingegangen. Die Ursache des Vorfalls sei noch nicht bekannt, so Sprecher von Polizei und Feuerwehr.

Teile der Fassade des Hotels, in dem sich das Aquarium befand, seien auf die Straße geflogen. Große Mengen Wasser liefen aus und bis auf die Straße. Polizei und Feuerwehr waren seit in der Früh mit jeweils etwa 100 Personen im Einsatz. Ob es sich bei den beiden Verletzten um Angestellte des Hotels oder Gäste handelte, war zunächst nicht bekannt.

Eine Aufnahme aus dem Hotel zeigt das explodierte Aquarium und die überschwemmte Hotellobby. Im Clip ist zu sehen, wie aus einer Öffnung gegenüber dem Aquarium Wasser auf den Boden strömt.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN