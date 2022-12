333 km/h: YouTuber protzt mit Lamborghini auf deutscher Autobahn

Mit bis zu 333 km/h raste ein YouTuber über die Autobahnen 8 und 93 in Bayern. Nun bekommt der 25-Jährige Ärger.

Der Mann filmte seine gefährliche Fahrt und lud sie auf YouTube hoch. Jetzt hat die deutsche Polizei Ermittlungen gegen den jungen Influencer aufgenommen. Um wen es sich genau handelt, wollten die Behörden nicht verraten, nur soviel: Es soll sich um einen gebürtigen Nordiren handeln, der das Auto in Deutschland nur gemietet hat. Und zwar nicht irgendein Gefährt, sondern einen Lamborghini Huracán. Kostenpunkt: 190.000 Euro aufwärts.

In dem Video ist zu sehen, wie der Möchtegern-Rennfahrer mit weit über 200 km/h über den Asphalt brettert, zwischenzeitlich zeigt der Tacho sogar 333 km/h an. Laut Polizei habe der Mann während seiner Fahrt andere Autofahrer per Blickkontakt zu einem kurzen "Beschleunigungsduell" aufgefordert. Deshalb wird nun gegen den 25-Jährigen unter anderem wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens Verkehrsgefährdung ermittelt.

Derzeit werden Zeugen der Fahrt vom 11. November gesucht. Das Video des Corpus Delicti wurde inzwischen von YouTube selbst entfernt.