4 Milliarden sahen im TV Queen-Begräbnis

Es war das größte Begräbnis aller Zeiten, das gestern die ganze Welt bewegte.

Anteilnahme. Das Begräbnis von Prinzessin Diana verfolgten damals 2,6 Milliarden Menschen. Bei der gestrigen Beisetzung von Queen Elizabeth II. waren es rund vier Milliarden, die weltweit von der Monarchin Abschied nahmen. Alleine vor Ort in London säumten zwei Millionen Menschen ihren letzten Weg, darunter zahlreiche Staatschefs, Monarchen und Prominente. In England wurde die Verabschiedung in allen Pubs und vielen Kinos live gezeigt. TV-Stationen in aller Welt waren mit dabei, als die Queen ihren letzten Weg antrat. Ein größeres Medienereignis gab es zuvor nie in Großbritannien.

oe24.TV übertrug 12 Stunden lang live

Marathon. Um 9 Uhr früh starteten Niki Fellner und Sabrina Fröhlich mit der oe24.TV-Liveübertragung vom Begräbnis. In London vor Ort waren die Reporter Marvin Bergauer und Julia Rauch, die direkt vom Trauerzug berichteten.

Im Studio kommentierten dazu Adels-Experten wie Journalistin Lisbeth Bischoff oder TV-Liebling Alfons Haider sowie Kaiserenkel Karl Habsburg, der sich aus London meldete.

Insgesamt berichtete oe24.TV zwölf Stunden live – mit spektakulären Bildern des Partnersenders CNN.