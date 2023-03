Asozialer TikTok-Trend: Ziel, Kinos zu verwüsten

Ein TikTok-Trend sorgt in Kinos nun für Wirbel. So haben Jugendliche mit allen erdenklichen Mitteln versucht, Filmaufführungen so lange zu stören, dass sie letztlich von den Betreibern abgebrochen werden musste. Mit welchem asozialen Verhalten ihnen das nun gelungen ist:

Wir alle lieben doch den klassischen Kino-Sonntag, oder? Gemütlich den neusten Film schauen, Popcorn futtern und mit seinen Liebsten eine schöne Zeit verbringen. Ein neuer TikTok-Trend soll den Wohlfühlfaktor in Kinos aber nun zerstören. Das Ziel ist es nämlich, die Kinoaufführung so sehr zu belästigen, dass sie vom Personal abgebrochen werden muss. Dabei gilt: Je asozialer, desto besser.

Klar, diejenigen, die sich besonders daneben verhalten, bekommen schließlich auch die meisten Likes. -Wenn auch nur im Internet. Gerade in Deutschland und in der Schweiz mussten schon mehrere Kinovorstellungen des Boxfilms "Creed 3" abgebrochen werden. Um dem asozialen TikTok-Trend gerecht zu werden, lieferten sich Jugendliche mitten in der Vorstellung plötzlich wilde Schlägereien.

Doch nicht genug davon. Wie die Verrückten bewarfen sich die Kids gegenseitig mit Essen und beschädigten sogar die Inneneinrichtung. Alles für mediale Aufmerksamkeit Für ein bisschen Aufmerksamkeit auf der Plattform TikTok schrecken sie dabei vor nichts zurück. Und das zulasten der Kinobetreiber. Schließlich sind sie es, die anschließend das hinterlassene „Schlachtfeld“ beseitigen müssen. In der Schweiz meldeten Kinobetreiber sogar noch gehässigere Verhaltensmuster. So sollen Jugendliche absichtlich die Kinostühle mit Saucen von Nachos beschmiert, Kaugummis in die Böden gedrückt, und sogar im Saal zu rauchen begonnen haben. Bleibt nur zu hoffen, dass dieser asoziale TikTok-Trend nicht auch bei uns Anhänger findet.