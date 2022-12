Betrunkener Putin? Video von Kreml-Chef sorgt für Wirbel

Hat der sonst stets kühl und kontrolliert auftretende Putin zu tief ins Glas geblickt? Das gefüllte Champagner-Glas in der Hand des Kreml-Oberhaupts ist nicht das einzige Indiz dafür. In einem Video, das derzeit auf Twitter die Runde macht, sieht man Putin ungewohnt losgelöst. Er wippt immer wieder hin und her, lallt beim Reden und wirkt alles andere als nüchtern.

Drunk putin explains why strikes against Ukrainian infrastructure will continue because "they started first by attacking the Crimean bridge" pic.twitter.com/fQeRuNo4Pu

Das würde zusätzlich auch erklären, was Putin in dem Video so von sich gibt. Die Ukraine sei etwas selbst schuld daran, dass Russland die Energie-Infrastruktur des Landes immer wieder mit Raketenschlägen angreift. "Ja das tun wir, aber wer hat es begonnen? Wer hat die Krim-Brücke angegriffen? Wer hat die Stromleitungen des Atomkraftwerks in Kursk gesprengt? Wer versorgt Donetsk nicht mit Wasser?", fragt Putin.

Der schwedische Ökonom und Osteuropa-Experte Anders Aslund kommentierte das auf Twitter so: "Das ist das erste Mal, dass ich Putin in irgendeinem Zusammenhang betrunken gesehen habe. Er redet wie immer Unsinn, aber er scheint zu erkennen, dass er ein Versager ist. Sehr interessant und vielversprechend. Alle Russen werden sehen, dass er betrunken und schwach ist."

This is the first time that I have seen Putin seeming drunk in any context. He talks nonsense as usual, but he seems to realize that he is a loser. Very interesting & promising. All Russians will see that he is drunk & weak. https://t.co/h2Q1EevJqR