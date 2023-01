Bombendrohung in New York: World-Trade-Center-Station evakuiert

Wegen einer Bombendrohung hat die New Yorker Polizei am Dienstagnachmittag (Ortszeit) die U-Bahn-Station beim World Trade Center evakuiert. Ein Bombenräumkommando war vor Ort, nachdem ein "verdächtiges Paket" gemeldet wurde.

Die Behörden wiesen die Bevölkerung an, die Station zu meiden. Auf Bildern in den sozialen Medien war zu sehen, wie bewaffnete Polizisten und Soldaten das Gelände abschirmten. Vor der Station, auch Oculus genannt, wurden Einsatzfahrzeuge und Helikopfter in der Luft gesichtet. Laut Augenzeugen verkehrten zeitweise auch keine Züge am World Trade Center.

ADVISORY: Due to a police investigation please avoid The Oculus at this time. pic.twitter.com/8L6HBvx5d3 — NYPD NEWS (@NYPDnews) January 10, 2023

Offenbar handelte es sich bei dem verdächtigen Paket um einen Druckkochtopf, der im letzten Waggon eines PATH-Zugs aus Newark in New Jersey zurückgelassen wurde. Der Zug stand demnach über eine Stunde in der Station, bevor der Gegenstand gefunden wurde.

Gegen 16 Uhr (Ortszeit) gaben die New Yorker Behörden dann Entwarnung: Die Bombendrohung war wohl falscher Alarm.