Bombendrohung: Kampfjets fangen Easyjet-Flieger ab

Ein britischer Teenager (18) hatte an Bord in den sozialen Medien eine Bombendrohung ausgesprochen hatte. Der 18-Jährige, der mit fünf Freunden unterwegs war, verbrachte die Nacht im Gefängnis und wartet auf eine Gerichtsverhandlung.

Aufnahmen zeigen einen F-18-Jet, der neben dem A-319-Flugzeugs der Billigairline "Easy Jet" fliegt. Es ist zu sehen, wie der Kampfjet mit den Flügeln wedelt, eine Geste, die in der Luftfahrt bedeutet, dass der andere Pilot ihm folgen soll.

easyJet flight from London Gatwick to Menorca escorted by military aircraft after a false bomb alert. EZY8303 landed safely, passengers had to identify themselves and verify their luggage on arrival.



