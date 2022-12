Briten-Premier Sunak: "Volle Härte" gegen Klima-Kleber

Der britische Premierminister Rishi Sunak will härter gegen radikale Proteste von Klimaaktivisten vorgehen.

"Wer das Gesetz bricht, soll dessen volle Härte zu spüren bekommen", sagte Sunak am Donnerstag nach einem Treffen mit Polizisten zum Umgang mit Straßenblockaden und anderen illegalen Protestformen. In Großbritannien machte zuletzt vor allem die Gruppe "Just Stop Oil" auf sich aufmerksam. Auch die Tomatensuppe auf ein van-Gogh-Gemälde in London geht auf deren Konto.

Erste Haftstrafen für Klima-Aktivisten

"Es ist völlig inakzeptabel, dass der Alltag normaler Bürger durch eine egoistische Minderheit gestört wird", sagte Sunak. Die Polizei habe seine volle Unterstützung, entschieden gegen solche Proteste vorzugehen. Das Innenministerium hatte zuvor schon härtere Maßnahmen angekündigt. Einige Klimaaktivisten wurden bereits zu Haftstrafen verurteilt.

Zur Forderung der Aktivisten, keine Lizenzen für neue fossile Projekte zu vergeben, äußerte sich Sunak nicht. Die britische Regierung hat erst kürzlich neue Lizenzen für Öl- und Gasfelder in der Nordsee erteilt. Klimaforschern zufolge steht dies im Widerspruch mit dem Vorhaben, bis 2050 klimaneutral zu werden.