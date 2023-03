Delfinjäger attackierten Muttertiere mit Babys

Wie die japanische Nichtregierungsorganisation Life Investigation Agency (LIA) am Montag mitteilte, habe man beobachtet, wie Delfingruppen mit stillenden Muttertieren attackiert und Babys auf offener See ihrem Schicksal überlassen wurden.

Die Aktivisten verfolgen täglich mit anderen Umwelt- und Tierschützern die Treibjagd, die stets zwischen September und März direkt vor der Küste Taijis stattfindet. Der kleine Ort in der Präfektur Wakayama gelangte durch den Oscar-gekrönten Dokumentarfilm "Die Bucht" als Schauplatz des alljährlichen Gemetzels zu trauriger Berühmtheit.

We can confirm that February 28 was the last day of Taiji, Japan’s dolphin drive hunts for the 2022/23 season. ➡️ Data from this season, updates on Taiji’s captive inventory and progress on LIA’s lawsuit against Taiji are now up at: https://t.co/aVwpq3mvfn #DolphinProject pic.twitter.com/g5Cmb4aRLL