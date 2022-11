Doppelmoral: Lawrow blamiert sich mit Video

Medien berichteten, dass Lawrow wegen Herzproblemen in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. Eine Video soll jetzt beweisen, dass der Außenminister kerngesund ist.

Das russische Außenministerium hat Berichte über einen angeblichen Krankenhaus-Aufenthalt des Chefdiplomaten Sergej Lawrow zurückgewiesen. Jetzt wurde ein Video veröffentlicht, das Lawrow auf einer Terrasse sitzend zeigt. Er hat ein Jean-Michel Basquat-T-Shirt an, trägt kurze Hosen, vor ihm ein I-Phone, am Handgelenk eine Applewatch. Er lächelt: „Westliche Journalisten sollen fairer sein, öfters die Wahrheit berichten und nicht nur eine einzige Sichtweise berücksichtigen“, sagt Lawrow in dem Video. Falsche Informationen zu verbreiten sei eine Vorgehensweise, die in der Politik nicht neu sei. Lawrow vertritt Kreml-Chef Wladimir Putin beim G20-Gipfel auf Bali. Er soll morgen eine Rede halten und ist bereits am Sonntag nach Indonesien gereist.

"Wir sind hier mit Sergej Wiktorowitsch in Indonesien und lesen den Ticker und trauen unseren Augen nicht", teilte Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa mit. Das sei nun schon die höchste Form der Fakes, meinte sie.

Maria #Zakharova published a video with #Lavrov to prove that he is well. pic.twitter.com/PfKHMvxM8j — NEXTA (@nexta_tv) November 14, 2022

Zuvor hatten Medien unter Berufung auf indonesische Angaben berichtet, dass der 72-jährige Lawrow ins Krankenhaus gebracht worden sei. Der Außenminister will am morgigen Dienstag eine Rede auf dem G20-Gipfel der großen Industrienationen halten.

Doppelmoral? Wirbel um Foto

Eigentlich will der Außenminister am G20-Gipfel die Rolle eines starken und unabhängigen Russlands unterstreichen, das nicht auf den Westen und seine Technologien angewiesen ist. Doch vielen Internet-Usern fällt auf: Vor Lawrow liegt ein iPhone, sein Handgelenk schmückt eine Apple Watch und er trägt ein T-Shirt mit einem Motiv des US-amerikanischen Künstlers Jean-Michel Basquiat. Das Foto steht im starken Kontrast zu dem was der Kreml im Zuge der westlichen Sanktionen seit Monaten propagiert.