Ein Paar aus der Schweiz hasst Pädophile. So sehr, dass sie in einem Akt der Selbstjustiz unter Drogen einen verurteilten Pädophilen verprügeln. Jetzt stehen sie selbst vor Gericht.

Die unglaubliche Tat passierte schon am 10. Juni 2021. Eine 47-jährige Bosnierin und ihr 58-jähriger Partner konsumieren Kokain. Völlig weggetreten sprechen sie über den Sohn der Frau, der in Missbrauchshandlungen einbezogen war und nicht mehr bei der Mutter sein darf. Die Beiden steigern sich immer mehr in ihrer Rage, was dazu führt, dass sie zur Wohnung eines 87(!) Jahre alten Rentners fahren, der wegen sexuellen Handlungen mit einem Kind verurteilt wurde. Das Drogen-Paar aus Aargau fesselt den Mann und schlägt auf ihn ein. Der Pädophile erleidet schwere Verletzungen am ganzen Körper. Angeblich stehlen sie unter anderem Geld, ein Handy, und Fahrzeugschlüssel.

Nun gibt es ein Urteil für das Chaos-Paar, beide werden schuldig gesprochen! Der 58-jährige Mann fasst eine teilbedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren und 9 Monaten aus, ein Jahr davon ist unbedingt. Die Bosnierin entgeht einer Abschiebung nur knapp, erhält eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten. Zudem müssen die Schweizer dem Rentner Schadenersatz in Höhe von 6200 Franken zahlen. Geständig sind sie nur bezüglich der Körperverletzung und des Hausfriedensbruches, den Diebstahl bestreiten sie vehement.