Empörung über Jubelfeiern nach Terror

Palästinenser bejubelten die zwei Terrorangriffe in Israel mit sieben Toten.

Jerusalem. Militante Palästinenser im Gaza-Streifen schossen in die Luft, feierten. An mehreren Orten versammelten sich Palästinenser und feierten den Angriff in Jerusalem. Einige verteilten sogar Süßigkeiten an Kinder und Jugendliche. Ähnliche Feiern wurden aus Ramallah im Westjordanland gemeldet.

Am Freitag hatte ein palästinensischer Angreifer das Feuer auf Besucher einer Synagoge in Ost-Jerusalem eröffnet. Sieben Menschen starben, mehrere wurden verletzt. Der Attentäter wurde erschossen.

Beim zweiten Anschlag verletzte ein 13-Jähriger bei einer Attacke auf Siedler im Ost-Jerusalemer Stadtteil Silwan zwei Ukrainer , die in Israel leben, durch Schüsse. Bewaffnete Passanten schossen auf den Burschen, der anschließend medizinisch versorgt wurde.

Als Reaktion auf die ­Attentate sollen Israelis schneller Lizenzen für Schusswaffen bekommen, so Ministerpräsident Netanjahu. Auch sollen Angehörige von Attentätern ihre Sozialversicherungsansprüche sowie alle Gesundheitsleistungen verlieren.