Enkel halten am Samstag Totenwache am Sarg

Die acht Enkel von Queen Elizabeth II. halten am Samstagabend eine 15-minütige Totenwache am Sarg ihrer Großmutter.

Thronfolger Prinz William werde am Kopf stehen und Prinz Harry am Fuß, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Freitag unter Berufung auf Palast-Quellen. Auf Wunsch ihres Vaters König Charles III. werden beide Brüder ihre Militäruniform tragen.

Bei den bisherigen Zeremonien hatte Harry, der in Afghanistan gedient hat, im Gegensatz zu seinem Bruder einen Gehrock angehabt - er musste seine militärischen Titel mit dem Abschied aus dem Königshaus niederlegen. Die übrigen Enkelinnen und Enkel würden formelle schwarze Anzüge beziehungsweise Kleider tragen, hieß es.

An Williams Seite sollen die Kinder von Queen-Tochter Prinzessin Anne, Zara Tindall und Peter Phillips, stehen. Die Töchter von Prinz Andrew, die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie, flankieren Harry. Auf Höhe der Sarg-Mitte positionieren sich die jüngsten Queen-Enkel, Lady Louise und Viscount Severn, die Kinder von Prinz Edward. Die Enkelkinder seien sehr darauf bedacht, der toten Königin ihre Aufwartung zu machen, hieß es.

Bereits am Freitagabend übernehmen König Charles III. und seine drei Geschwister für 15 Minuten die Totenwache in der Westminster Hall des britischen Parlaments