Enkel köpfte seine Oma (100) mit Axt

Nach dem gewaltsamen Tod einer Hundertjährigen in Hamburg-Stellingen kommen schockierende Details an die Öffentlichkeit.

Wie die BILD berichtet, soll der Enkel seine Oma kaltblütig mit einer Axt geköpft haben. "Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis ist davon auszugehen, dass eine durch scharfe und stumpfe Gewalt verursachte Halsmarkdurchtrennung todesursächlich war. Mutmaßliches Tatmittel ist ein am Tatort aufgefundenes Beil", so Oberstaatsanwältin Liddy Oechtering.

Wie die Polizei mitteilte, wurde am Mittwoch Haftbefehl gegen den erlassen. Die Ermittlungen zu Motiv und Tathergang dauerten an. Der 37-Jährige hatte nach Polizeiangaben am frühen Montagmorgen selbst den Notruf gewählt und erklärt, dass er seine Großmutter getötet habe. Er habe sich am Tatort widerstandslos festnehmen lassen.