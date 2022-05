Hai-Alarm auf Mallorca

Ein 3,40 Meter langer Blauhai verirrte sich in Strandnähe.

Frühsommerliche Temperaturen und die ruhig Corona-Lage locken bereits jetzt Tausende Urlauber nach Mallorca. Während viele auf der Balearen-Insel entspannen und feiern wollen, sorgt nun eine Hai-Sichtung für Aufregung.

An der sonst so friedlichen Bucht Cala Mondragó wurde am Freitag ein Hai in unmittelbarer Strandnähe gesichtet. Dabei soll es sich um einen etwa 3,40 Meter langen Blauhai handeln, der wegen der starken Strömung in die Bucht getrieben wurde.

Der Hai-Alarm löste bei den Besuchern kurzzeitig Panik aus, die Rettungsschwimmer gaben über Lautsprecher eine deutliche Warnung heraus und mussten sogar einen Badegast daran hindern, sich dem Hai zu nähern. Nach wenigen Minuten konnte dann aber wieder Entwarnung gegeben werden-

Der Blauhai gilt als einer als eine der für den Menschen potentiell gefährlichen Haiart. Es gibt Berichte über auf badende oder tauchende Menschen.