Hai attackierte Mann zweimal

New York. Ein Surfer (41) wurde am Long Beach zweimal vom gleichen Hai angegriffen: Er wehrte die erste Attacke mit Faustschlägen ab und erwischte eine Welle, die ihn fast bis zum Strand brachte. Doch der Raubfisch verfolgte den Mann und biss nochmals zu. Der 41-Jährige erlitt eine tiefe Wunde am Bein. Es ist die zweite Haiattacke an diesem Strand in nur zehn Tagen.

Häufung. Für die Häufung der Attacken in dieser Region sehen Experten drei Gründe: „Wärmere Wassertemperaturen, sauberere Ozeane und mehr Futter“, sagte Lokalpolitiker Steve Bellone. Bei der letzten Attacke erwischte es einen Rettungsschwimmer.