Hier hat das neue Jahr schon begonnen

Bairiki. Mit einem farbgewaltigen Riesenfeuerwerk hat die australische Metropole Sydney das neue Jahr begonnen. Drei Stunden nach dem ersten Jahreswechsel am Südsee-Archipel Kiribati ging im Hafen von Sydney um Mitternacht - 14.00 Uhr MEZ - das traditionelle Riesenfeuerwerk in die Luft. Zeitgleich öffnete der Wiener Silvesterpfad.

Highlight der fast viertelstündigen Show in Sydney bildeten Regenbogen aus Leuchtkörpern, die wasserfallartig von der Harbour Bridge regneten, als Vorboten der Sydney WorldPride, die im Februar in der Metropole startet. Bereits ab 21.00 Uhr Ortszeit hatte erstes Feuerwerk als Familienveranstaltung den Himmel erleuchtet.

????#BREAKING: Spectacular fireworks light up the new year ⁰⁰????#Sydney | #Australia⁰

Currently happening in Sydney, Australia they are celebrating the beginning of New Year of 2023 as thousands of people watch dazzling fireworks light up the city night skyline pic.twitter.com/rbtah2ZW00