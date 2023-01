Horror-Bilder: Riesenexplosion auf Öltanker

Ein Öltanker ging bei einer Explosion in Thailand in die Luft. Mindestens ein Hafenarbeiter ist dabei ums Leben gekommen, vermisst werden aktuell sieben weitere Personen.

17. Jänner 2023, Thailand. Auf einem Fluss in Thailand ging bei einer Explosion der Öltanker "Smooth Sea 22“ in die Luft. Man rechnet mit mindestens einem toten Hafenarbeiter, sieben weitere Personen gelten aktuell noch als vermisst. Vier weitere Menschen sind mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Das Schiff befand sich gerade in Wartungsarbeiten, als es zu der Detonation kam. Auf Videos ist der Vorfall zu erkennen: Ein riesiger Feuerball fliegt in die Luft, gefolgt von dunklen Rauchschwaden. Die Explosion war noch kilometerweit zu hören und teilweise sogar spürbar: In einigen Gebäuden in der näheren Umgebung sollen Scheiben zerbrochen sein.

Wie es zu der riesigen Explosion auf dem Tanker kam, ist noch unklar. Aktuell wird der Fall von thailändischen Behörden untersucht. Fakt ist allerdings, dass der Tanker ganze 25.000 Liter Heizöl und 20.000 Liter Diesel geladen hatte. Der Provinzgouverneur der Region hat mittlerweile berichtigt, dass das Schiff zum Zeitpunkt der Explosion nicht leer gewesen sei, was anfängliche Berichte erst behaupteten.