Horror-Flut: So verheerend ist Unwetter in Australien

Es sind schreckliche Szenen, welche derzeit um die Welt gehen. Ein Video zeigt den Wyangala-Damm in Australien, der die ankommenden Wassermassen nicht mehr halten kann und den darunterliegenden Fluss flutet.

Es ist bereits die zweite Überschwemmung, welche den Bundesstaat New South Wales, Australien, heimsucht. Der australische Fernsehsender ABC berichtet vom "größten Hochwassereinsatz in der Geschichte des Bundesstaates". 200 Menschen mussten bereits von Einsatzkräften gerettet werden, mehr als 1000 mussten vor den steigenden Wassermassen in Sicherheit gebracht werden. Dabei sind die Rettungskräfte vor allem auch auf Hubschrauber angewiesen.

Wyangala Dam overflowing, proper Hollywood disaster flick stuff. pic.twitter.com/tHTpBaHcjp — One Angry Eyebrow: Furniture Fluffer (@angry_eyebrow) November 14, 2022

Internationale Unterstützung gibt es von Neuseeland, Singapur und den USA. Ein 85-jähriger Mann und eine 60-jährige Frau gelten derzeit als vermisst. Der Wyangala-Damm oberhalb des Lachlan River, welcher sich rund 320 Kilometer von Sydney an der Ostküste Australiens befindet, kann die ankommenden Wassermassen nicht mehr halten. Allein am Montag sollen 230.000 Megaliter, also 230.000.000.000 Liter, aus dem Damm in den Fluss gestürzt sein. Ein Video davon geht derzeit im Netz um die Welt.