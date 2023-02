In diesem Café kostet Kaffee 130 Euro pro Tasse

Einen außergewöhnlichen Kaffee bietet ein Café im australischen Melbourne seinen Gästen - wenn sie bereit sind, dafür etwas tiefer als üblich in die Tasche zu greifen.

Umgerechnet rund 130 Euro kostet eine Tasse des braunen Gebräus. Dafür erhält der Käufer einen Kaffee, der als einer der besten der Welt gilt und bei der renommierten Auktion Best of Panama 2022 als der beste seines Jahrgangs ausgezeichnet wurde.

Bei der Auktion kamen insgesamt nur 45 Kilogramm der Kaffeebohnen mit dem Namen "Black Jaguar" zum Preis von rund 2.000 Euro pro Pfund zur Versteigerung - und die australische Kaffeehauskette Proud Mary konnte sich ein Pfund davon sichern. "Er ist so direkt, so ausdrucksvoll und so klar", schwärmt Proud Mary-Chef Nolan Hirte, der den Luxus-Kaffee probiert hat. "Er hat etwas an sich, das einfach 'wow' ist."

In Melbournes Proud Mary-Café können damit nun insgesamt 22 Tassen "Black Jaguar" serviert werden, eine begrenzte Menge wird es zudem in Filialen in Austin und Portland in den USA geben. Trotz seines stolzen Preises findet der Kaffee Abnehmer - ein Kaffee-Fan flog extra zwei Stunden von Sydney nach Melbourne, um eine Tasse zu genießen.