TikTokerin Madison Russo spielte ihren Followern vor, an Krebs erkrankt zu sein und richtete sogar eine Spenden-Seite ein.

Wie dreist kann man eigentlich sein? In den USA spielte eine 19-jährige Infleuencerin vor, an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt zu sein und kassierte von Spendern umgerechnet 34.000 Euro. Nun flog der dreiste Betrug auf - die junge Frau wurde festgenommen.

Im Februar des vergangenen Jahres teilte TikTokerin Madison „Maddie“ Russo ihren Followern mit, dass sie schwer erkrankt sei und ein Football-großer Tumor ihre Wirbelsäule befallen habe. Später soll dann sogar noch Leukämie diagnostiziert worden sein.

Die 19-Jährige richtete auf GoFundMe eine Spendenseite ein, um die teure Behandlung (Russo sprach von Chemotherapie und Strahlenbehandlung) bezahlen zu können. Das Mitgefühl ihrer Follower war so groß, dass sie ihr ganze 37.000 Dollar spendeten.

Wie jetzt rauskam, war alles nur erlogen. Mehren User fielen Unstimmigkeiten in den Social-Media-Beiträgen der 19-Jährigen auf. So waren etwa Schläuche und Nadeln falsch am Körper angebracht. Die Polizei begann zu ermitteln und nahm Maddie Russo schließlich fest. Der Influencerin drohen nun bis zu zehn Jahre Haft.

GoFundMe überwies den Spendern ihr Geld umgehend wieder zurück.