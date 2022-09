Am Abend vor dem Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth II. ist am Sonntag Bundespräsident Alexander Van der Bellen gemeinsam mit zahlreichen Staats- und Regierungschefs sowie gekrönten Häuptern aus aller Welt zu einem Empfang im Buckingham-Palast eingetroffen.

König Charles III. und Königsgemahlin Camilla hatten dazu in die Hauptresidenz des britischen Monarchen in London geladen.

US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill wurden von Master of the Household Sir Tony Johnstone-Burt empfangen

König Charles beim Handshake mit Kanadas Premier Justin Trudeau





Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Gattin Brigitte am Weg zur Westminster Hall

Polens Präsident Andrzej Duda besuchte zuerst 10 Downing Street

Auch weitere Mitglieder der Royal Family sollten daran teilnehmen. Auf Fernsehbildern war unter anderem zu sehen, wie der frühere spanische König Juan Carlos an einem Stock die Stufen zum Schloss hinaufging. Auch sein Sohn König Felipe VI. und Königin Letizia sowie das schwedische Königspaar Carl Gustav XVI. und Silvia und Königin Margrethe II. von Dänemark gehörten zu den Gästen.

Auch das spanische Königspaar Felipe und Letizia zollt der Queen Tribut

Später trafen auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, US-Präsident Joe Biden und der japanische Kaiser Naruhito mit ihren Partnerinnen ein.

Israels Präsident Isaac Herzog bei der Ankunft am Buckingham-Palast

Kondolenzbuch: Auch Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa trug sich ein

Das japanische Kaiserpaar Naruhito und Masako vor Abflug von Tokio nach London