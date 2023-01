José (7) verschluckt winzige Batterie – tot

Fürchterliches Drama in Urlaub: Ein Kind aus der Schweiz verschluckte eine Knopfbatterie und starb an inneren Verletzungen.

Große Trauer um den kleinen José aus Payerne im Schweizer Kanton Waadt. Der Bub verschluckte im Familienurlaub in Portugal eine Knopfbatterie und erlag schließlich an inneren Verletzungen.

Wie „24 Heures“ berichtet, ereignete sich das fürchterliche Drama bereits in den Weihnachtsferien. Nachdem der Bub eine Batterie verschluckt hatte, brachte ihn seine Familie ins Krankenhaus in Coimbra. Die Ärzte entschlossen sich zu einer Not-Operation und entfernten die Batterie. Die Knopfzelle hatte jedoch bereits zu inneren Verletzungen geführt – José starb an einer Gefäßentzündung.

Unklar ist bisher, ob die Batterie eine genetisch bedingte Vaskulitis aktivierte. Die Mutter des Buben warnt jedenfalls ausdrücklich vor den Gefahren von Batterien.