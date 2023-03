Kellnerin bei Überfall auf Café in Tirana getötet

Anschlag galt laut Polizei dem Besitzer des Cafés, dem Verbindungen zum organisierten Verbrechen nachgesagt werden

Unbekannte Bewaffnete haben am Sonntagabend in der albanischen Hauptstadt Tirana ein Café überfallen. Sie erschossen eine 60-jährige Kellnerin, berichtete das Nachrichtenportal "tvklan.al" unter Berufung auf die Polizei. Fünf Männer und die zehnjährige Enkelin der Getöteten wurden demnach verletzt. Laut Polizei soll der Anschlag dem Besitzer des Cafés gegolten haben, dem Verbindungen zum organisierten Verbrechen nachgesagt werden. Allerdings befand er sich nicht in dem Lokal.

In Albanien stellen organisierte Kriminalität und Drogenhandel ein großes Problem dar. Ihre Bekämpfung wird durch den Umstand erschwert, dass Kriminelle zahlreiche Politiker, Richter, Staatsanwälte und Polizisten durch Bestechung in ihre Abhängigkeit gebracht haben.