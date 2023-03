Klima-Kleber stürmen Kirche

Aktivisten der Letzten Generation haben den Dom in Barmberg gestürmt.

Nicht nur in Österreich führen Aktivisten der „Letzten Generation“ derzeit zahlreiche Klima-Proteste durch, sondern auch in Deutschland. Eine Aktion im bayrischen Bamberg sorgte dabei nun für viel Aufregung und Empörung.

Alle wollen eine Zukunft ohne Kriege, mit sauberen Wasser, gesundem Essen, echter politischer Mitbestimmung.



Warum verwehrt die Regierung uns das? Warum lässt sie sich durch Profitlobbys einschränken?



Gestern haben wir im Bamberger Dom für einen #Gesellschaftsrat protestiert. pic.twitter.com/K61lxb2jSg — Letzte Generation (@AufstandLastGen) March 3, 2023

Klima-Aktivisten stürmten am Donnerstagnachmittag den Barnberger Dom und verpassten dort dem berühmten Bamberger Reiter eine Augenbinde. Außerdem brachte die Letzte Generation auch Schilder in der Kirche an.

Die Aufregung im die Störaktion in der Kirche war groß, schließlich musste auch die Polizei ausrücken. Gegen die Aktivisten wurde Anzeige wegen Hausfriedensbruchs erstattet. Das Kunstwerk wird nun auf Schäden untersucht, der Letzten Generation wird dies in Rechnung gestellt.