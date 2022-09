Mädchen (11) von 5 Männern stundenlang vergewaltigt

Der Kosovo steht unter Schock. Vergangenen Sonntag wurde ein elfjähriges Mädchen im Stadtpark von Pristina stundenlang vergewaltigt. Die Täter konnten mittlerweile festgenommen werden – drei von ihnen sind noch minderjährig.

Wie die Polizei mitteilte, sitzen alle Verdächtigen in Untersuchungshaft, ihnen drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis. Nach Bekanntwerden der Horror-Tat gingen in der kosovarischen Hauptstadt Hunderte Menschen auf die Straßen, um gegen sexuellen Missbrauch und Gewalt gegen Frauen zu demonstrieren.

???? Hundreds of citizens protested in Pristina for the second day in a row to condemn the rape of an underage girl.



Protesters threw red colour at the entrance of the government and Prosecution building, asking institutions for more action regarding sexual violence cases.



????BIRN pic.twitter.com/EL98p5onv9