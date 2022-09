× Milliardenerbin beim Joggen gekidnappt

Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie Eliza Fletcher überwältigt und in einen SUV gezerrt wird.

Die 34-jährige Lehrerin Eliza Fletcher aus Memphis im US-Bundesstaat Tennessee ist seit Freitagmorgen verschunden. Die Enkelin des Multi-Milliardärs Joseph Orgill III wurde beim Joggen entführt. Die Polizei konnte nun einen Verdächtigen festnehmen.

Eine Überwachungskamera filmte die 34-Jährige beim Joggen

Wie die Polizei mitteilte wurde Fletcher bei ihrer morgendlichen Laufrunde von einem Mann angesprochen, überwältigt und dann in einen schwarzen SUV gezerrt. Am Tatort fanden die Ermittler Sandalen, auf denen sich die DNA des ehemaligen Häftlings Cleotha Abston befindet. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Entführer am Samstag fest, von der zweifachen Mutter fehlt aber weiterhin jede Spur.

Leiche gefunden

Cleotha Abston wurde festgenommen

Abston wurde bereits 2001 wegen einer ähnlichen Entführung verurteilt und saß fast 20 Jahre lang im Gefängnis. Der 38-Jährige streitet allerdings ab, etwas mit dem Verschwinden Fletchers zu tun zu haben. Die Familie hat nun 50.000 Dollar Belohnung für Hinweise ausgelobt.

US-Medien berichten unterdessen, dass am Montagabend unweit des Entführungsortes eine Leiche gefunden wurde. Noch ist unklar, ob es sich dabei um Eliza Fletcher handelt.