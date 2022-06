Die Leichen liegen auf Tischen, Stühlen und auf dem Boden, ohne offensichtliche Anzeichen von Verletzungen

Nach einer Feier in einem Nachtklub in der südafrikanischen Stadt East London sind mindestens 20 Menschen aus bisher unbekannten Gründen gestorben. Behördenvertreter bestätigten am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP zunächst, dass 17 Leichen in dem Nachtklub gefunden worden seien. "Drei Verletzte sind im Krankenhaus gestorben und zwei befinden sich noch in einem sehr kritischen Zustand", sagte Weziwe Tikana-Gxothiwe, Leiterin des Sicherheitsdienstes der Provinzregierung.

Die Toten waren einem Polizeisprecher zufolge zwischen 18 und 20 Jahre alt. Die Todesursache war zunächst unklar, die Leichen wiesen aber offenbar keine äußerlichen Verletzungen auf. Ein Behördenvertreter der Provinz Eastern Cape schloss eine Massenpanik als Ursache aus. "Es ist schwer zu glauben, dass es sich um eine Massenpanik handelt, da es keine sichtbaren offenen Wunden bei den Toten gibt", sagte Unathi Binqose, der vor Ort den Vorfall untersuchte, per Telefon der Nachrichtenagentur AFP.

Ursache völlig unklar

Die Lokalzeitung "DispatchLive" berichtete: "Die Leichen liegen auf Tischen, Stühlen und auf dem Boden, ohne offensichtliche Anzeichen von Verletzungen". Im Internet verbreitete Aufnahmen, deren Echtheit sich zunächst nicht bestätigen ließen, zeigten Leichen ohne sichtbare Anzeichen von Verletzungen, die auf dem Boden des Lokals lagen.

Im lokalen Fernsehen waren Polizeibeamte zu sehen, die versuchten, eine Menschenmenge vor dem Nachtklub zu beruhigen. "Eltern, deren Kinder nicht zu Hause geschlafen haben, haben sich hier versammelt", sagte Binqose. Offenbar habe es sich um eine Feier nach Schulabschlussprüfungen gehandelt.

East London liegt knapp 1.000 Kilometer südlich von Johannesburg am Indischen Ozean.