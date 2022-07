Miss Penny könnte Boris folgen

Eine erste Abstimmung über die Johnson-Nachfolge findet bereits heute statt.

London. Boris Johnson hat den Tory-Parteivorsitz abgegeben, will aber als Premierminister so lange im Amt bleiben, bis die Nachfolge geklärt ist. Die Kandidaten für das Amt des Tory-Parteichefs und damit auch des Premiers waren gestern aufgerufen, ihre Bewerbungen einzureichen.

Bis September. Eine erste Abstimmung wird heute erfolgen und eine zweite am Donnerstag. Es werde so lange votiert, bis noch zwei Kandidaten übrig seien. Die Entscheidung zwischen ihnen falle dann per Briefwahl im September.

Favoriten. Aussichtsreichste Kandidatin ist derzeit Penny Mordaunt, ehemalige Handelsstaatssekretärin. Sie hat bereits die 20 nötigen Unterstützer aus der Tory-Fraktion. Top-Favorit ist auch Ex-Finanzminister Rishi Sunak, Außenseiterchancen hat die Abgeordnete Kemi Badenoch. Spekuliert wird, dass auch Außenministerin Liz Truss und Finanzminister Nadhim Zahawi die Hürde nehmen werden.