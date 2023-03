Mülldrama auf hoher See: 171.000.000.000.000.000.000 Plastikteilchen vernichten die Ozeane

171 Trillionen (!) Plastikstücke befinden sich in den Weltozeanen. Das ist ein unglaublicher Anstieg, denn vor 18 Jahren waren es mit 'nur' 16 Trillionen um ein Vielfaches weniger Teilchen, die die Weltmeere zerstören.

Seit dem Jahr 1979 wird die Plastikverschmutzung in unseren Weltmeeren von Experten analysiert. Ein derart hoher Wert wurde in diesem Zeitraum aber nicht mal annähernd erreicht. Um die Zahl ein bisschen greifbarer zu machen: Es gibt in den Weltozeanen mehr als 172 Milliarden mal so viele(!) Plastikteile, wie Zigaretten weltweit täglich geraucht werden. Die größten Leidtragenden dieser Horror-Statistik sind die Tiere, die meist unter großen Qualen daran verenden. Da diese Stücke zudem oft die Verdauungstrakte von Walen verstopfern, verhungern diese und gelten als weitere Todesopfer des Plastiks.

Auch wir Menschen haben starke Folgeschäden dieses Dramas: Durch Trinkwasser kommt Mikroplastik in unsere Blutgefäße, in die Lungen und sogar in die Plazenta. Die UNO hat sich nach über 15 Jahren Verhandlung auf ein Abkommen geeinigt, das die Weltmeere nun schützen soll. Grundsätzlich geht es darum, dass mindestens 30 Prozent der Ozeane als Schutzgebiete ausgewiesen sein sollen. Die meisten Experten begrüßen dieses Abkommen, merken allerdings kritisch an, dass es viel zu spät kommt.