Der Microsoft-Gründer warnt vor einer neuen Pandemie, die noch viel schlimmer als Corona werden wird.

Bereits im Jahr 2015 sprach Bill Gates über die Gefahren einer Pandemie, die Millionen Menschenleben kosten würde. „Nicht Raketen, sondern Mikroben“ seien die größten Bedrohungen für die Menschheit, betonte der Microsoft-Gründer bereits damals.

Nächste Pandemie wird noch schlimmer

Nun warnt Gates bereits vor der nächsten Pandemie, sie noch viel schlimmer als Corona werden könne. Die führenden Politiker der Welt müssen sich zwingend auf das nächste Virus vorbereiten und vorausplanen, so der Microsoft-Gründer. Man müsse jetzt die Lehren aus der Corona-Pandemie ziehen und die Bekämpfung von Krankheiten verbessern und global besser zusammenarbeiten.



„Bei Corona waren wir dumm, nicht über die Werkzeuge, die Praxis und die globale Kapazität zu verfügen, um das Virus zu bekämpfen“, so Gates. Um die nächste Pandemie bewältigen zu können, brauche es „umfassende Pläne in einer globalen Gruppe“, so der 67-Jährige weiter.

Gates lobte gleichzeitig aber auch Länder wie Australien, wo „schon früh richtige Maßnehmen gesetzt und Quarantänerichtlinien erlassen“ wurden. Das Land konnte damit im ersten Jahr der Pandemie, als es noch keine Impfstoffe gab, das Infektionsniveau niedrig halten.