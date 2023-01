× Nach Horror-Diagnose im Urlaub – 8-Jähriger tot

Zuerst bekam der kleine Ace (8) einen Ausschlag, dann bestand der Verdacht auf Meningitis – schließlich stellten die Ärzte die Schock-Diagnose. Jetzt ist der 8-Jährige tot.

Der Urlaub in der Karibik wurde für eine britische Familie zum absoluten Albtraum: Während des Aufenthalts auf der Insel Barbados erkrankte der 8-jährige Bub aus Portsmouth, Ace Rewtastle, plötzlich so schwer, dass ihm die Ärzte im Queen Elizabeth Hospital auf Barbados nicht mehr helfen konnten.

Zuerst wurde beim kleinen Ace ein Ausschlag festgestellt. Dann bestand der Verdacht auf Meningitis. Schließlich stellten Ärzte die Schock-Diagnose einer akuten myeloischen Leukämie. Jetzt ist der 8-Jährige tot.

Aus künstlichem Koma nicht mehr erwacht

Die Freunde der Familie hatten zunächst noch eine verzweifelte Spendenaktion auf der Plattform GoFundMe gestartet, um Ace bei nächster Gelegenheit zur Behandlung nach Hause zu fliegen. Die angepeilte Spendensumme von 100.000 Pfund (etwa 113.000 Euro) wurde schnell erreicht. Doch Ende der vergangenen Woche verschlechterte sich der Zustand des Jungen dramatisch, wie die britische Zeitung "Sun" berichtet. Ace erlitt einen Krampfanfall, der eine fatale Hirnblutung verursachte. Die Ärzte versetzten ihn daraufhin in ein künstliches Koma, aus dem er nicht mehr erwachte.

Am Samstag schrieb seine Mutter Amber Field (30) kurz nach seinem Tod: "Ace ruht jetzt. Es gibt keinen Fußabdruck, der zu klein ist, um einen Abdruck in dieser Welt zu hinterlassen. Gute Nacht Acey Pops, heute hat die Natur ihren Lauf genommen. Du bist meine ganze Existenz und ich werde dich bis zu meinem letzten Atemzug lieben und in Erinnerung behalten."

© Facebook/@Amber Field ×

Ace und seine Mutter Amber

Die Familie war am 21. Dezember nach Barbados geflogen – am 3. Januar wurde der kleine Junge plötzlich krank. Die Familie von Ace will ihren Jungen nun in der Heimat beerdigen.