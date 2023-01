Nasa entdeckt mögliche zweite Erde

Die Nasa hat einen neuen Exoplaneten entdeckt, der seinen Stern in der habitablen Zone umkreist.

Astronomen der amerikanischen Weltraum-Behörde Nasa haben in einem 100 Lichtjahre entfernten Sonnensystem schon den zweiten erdähnlichen Planeten entdeckt, einen sogenannten Exoplaneten.

Der Planet mit dem Namen TOI 700 e hat eine ähnliche Größe wie die Erde, ist wahrscheinlich felsig und umkreist seine Sonne in der sogenannten habitablen Zone. Also in der Zone, in der Leben möglich ist.

Habitable Zone bedeutet, dass es auf dem Planeten unter Umständen flüssiges Wasser geben könnte. Das würde wiederum bedeuten, dass der Planet selbst bewohnbar sein könnte oder sogar einmal bewohnt war.

Im gleichen Sonnensystem hatten Forscher bereits 2020 einen weiteren Planeten entdeckt (TOI 700 d), der ebenfalls die Größe der Erde hat und in der bewohnbaren Zone ist. Er ist zehn Prozent größer als der jetzt entdeckte Planet.

"Das ist eines der wenigen uns bekannten Sonnensysteme mit mehreren kleinen Planeten in der bewohnbaren Zone", sagte Nasa-Studienleiterin Emily Gilbert zu der neuesten Entdeckung.