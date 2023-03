Österreich-Botschafter verkauft teuerstes Haus der Welt

Das im Volksmund 'zweite weiße Haus' genannte Anwesen in London ist gigantisch: 2700 Quadratmeter, eine Sauna, eine Bibliothek, 8 Garagen und vieles mehr hat der Palast zu bieten. Nun wird er verkauft!

Abdullah bin Khalid bin Sultan ist der Name des (Noch-)Besitzers des teuersten Hauses der Welt. Er ist Botschafter seines Landes und zudem der ständige Vertreter der Vereinten Nationen in Österreich. Nun verkauft er sein Luxusanwesen. "The Holme" befindet sich im Londoner Regent's Park und kann um schlappe 286 Millionen Euro erworben werden.

Der Grund ist- wenig überraschend - Geldprobleme. Ein Riesen-Kredit auf einen Privatjets des Saudi-Scheichs sei unbezahlt ausgelaufen. Nach einem Streit mit den Gläubigern muss Abdullah bin Khalid bin Sultan das teuerste Haus der Welt also nun verkauft werden. Bleibt abzuwarten, wer in diesen Zeiten solch ein Mega- Vermögen für "The Holme", dem Haus der Superlative, hinblättert.