Orban provoziert mit "Großungarn-Schal"

Der ungarische rechtsnationale Regierungschef Viktor Orbán muss sich den Vorwurf des Geschichtsrevisionismus gefallen lassen, weil er bei einem Fußballspiel einen "Großungarn-Schal" getragen hat. Auf dem Schal sind die Grenzen des früheren Königreichs Ungarn zu sehen, das unter anderem Gebiete des heutigen Österreichs, der Slowakei, Rumäniens, Kroatiens, Sloweniens, Serbiens und der Ukraine umfasste.

It seems like #Orban forgot what his country’s borders really look like.



That's what you get when you collab with russians. Imperialism is a cancer of the free world, Idk how the hell #Hungary is still a member of the @NATO and #EU. pic.twitter.com/lJyX2UB0DN