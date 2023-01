Papst bittet um Gebete für sich selbst

Papst Franziskus warnt vor übler Nachrede und bittet um Gebete für ihn

"Was können wir angesichts eines Krieges, der wie ein unbesiegbares Ungeheuer erscheint, außer Beten, tun? Wir können im Alltag versuchen, Konflikten zu begegnen, indem wir jegliche Gewalt und Beschimpfungen, auch verbale, vermeiden. Und das ist nicht einfach! Denn manchmal genügt ein Wort, um einen Bruder oder eine Schwester zu verletzen oder zu töten", betonte der Papst am Samstag.

"Denken wir an Verleumdung. Denken wir an den Klatsch, der so üblich ist. Klatsch ist alltäglich und er schmerzt so sehr, dass er zerstört", so der Papst bei einer Audienz mit Vertretern von Behindertenorganisationen. Er dankte für "die Unterstützung im Gebet. "Ich brauche Gebete wirklich, diese Arbeit ist nicht einfach, danke für Ihr Gebet, das ist das schönste Geschenk, das Sie mir machen können", erklärte der Papst.